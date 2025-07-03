В Химках провели товарищеский матч по волейболу

В Химках провели волейбольный матч между активистами «Молодой Гвардии» и «Волонтёрами Подмосковья», сообщили в пресс-службе округа.

Депутат Артур Каримов отметил, что волейбол укрепляет командный дух и способствует формированию здорового образа жизни.

«Волейбол способствует развитию координации движений, скорости, выносливости и гибкости. Я постоянно на связи с нашей молодёжью и замечаю, что ребята активно принимают участие в спортивных соревнованиях и других активностях. Это очень важно, так как спорт укрепляет здоровье, формирует уверенность в своих силах и учит работать в команде», — сказал Артур Каримов.

Волейбольный матч стал площадкой для общения и обмена опытом между активистами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». В этом году еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«„Открытый стадион“ дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.