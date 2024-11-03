В Химках провели соревнования по спортивному ориентированию

сегодня в 06:53

В городском округе Химки более 300 воспитанников спортивных школ приняли участие в товарищеских соревнованиях по спортивному ориентированию, сообщили в пресс-службе округа.

Состязания прошли в парке «Дубки» в преддверии Дня народного единства.

«Ребята все вместе находят контрольные пункты и потом, на финише, разыгрывают место», — сказал заслуженный тренер России по спортивному ориентированию Александр Свирь.

Спортсмены прошли дистанцию от 800 метров до 3,5 километров и нашли 20 контрольных точек. Возрастная категория участников — от 8 до 23 лет.

Тематическое мероприятие провели в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.