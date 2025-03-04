В Химках провели первенство по авиамодельному спорту

В Химках провели Первенство Центрального федерального округа в классе F-2D, сообщили в пресс-службе администрации округа.

Это — одно из крупнейших соревнований для юниоров по авиамодельному спорту. Участие приняли сильнейшие команды Москвы и Подмосковья.

На специально оборудованной площадке соперники соревновались в управлении моделью самолёта при помощи тонких металлических тросов. Главная задача — отрубить бумажную ленту, закреплённую на модели противника, при этом сохранить собственную. Такое задание требовало от пилота быстрой реакции и тактических решений, поскольку самолёты летали со скоростью до 150 км/ч.

По результатам соревнований, воспитанники Дома юных техников «Интеграл» стали победителями и призёрами. В младшей группе до 14 лет победу одержал Даниил Гордеев, второе призовое место занял Евгений Бровков, и бронза — у Евы Питерцевой.

В старшей группе до 18 лет серебро выиграли Давид Абрамов и Даниил Кривенко, а бронзовыми призёрами стали Олег Коршунов и Ренат Шарипов. Всего в состязаниях приняли участие более 50 спортсменов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.