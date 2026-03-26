В Химках провели открытую тренировку по адаптивному спорту

Открытая тренировка по адаптивной физической культуре прошла 25 марта в спортивном комплексе «Родина» в Химках. В ней приняли участие спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, для которых занятия спортом стали важной частью социальной жизни, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Программа включала несколько этапов. Сначала участники провели разминку, чтобы подготовить мышцы к нагрузкам, затем состоялась сессия йоги, направленная на развитие гибкости и расслабление. Этот блок помог спортсменам сосредоточиться на физических ощущениях и настроиться на дальнейшую работу.

Ключевым этапом стала игра в настольный теннис. Участники занимались за несколькими столами, отрабатывали различные техники, демонстрировали навыки и соревновательный настрой, а также обменивались опытом.

«Спорт объединяет людей, и для людей с особенностями здоровья это особенно важно. Тренировки дают возможность не только заниматься физической активностью, но и находить новых друзей. Мы рады поддерживать такие мероприятия и способствовать развитию спорта для всех», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Регулярные занятия адаптивной физической культурой помогают развивать физические навыки, укрепляют уверенность в себе и способствуют социальной интеграции. Они открывают участникам возможности для участия в соревнованиях и активной общественной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.