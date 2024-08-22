В Химках провели гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак»

В городском округе Химки провели гала-матч легенд футбольных клубов «ЦСКА» и «Спартак». Мероприятие организовали в рамках ежегодного турнира «Кубок Игоря Акинфеева», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На поле стадиона «Родина» от армейцев выступили Алан Дзагоев, Алексей Березуцкий, Ролан Гусев, Владимир Габулов, Олег Корнаухов, Дмитрий Карсаков, Александр Гришин и Игорь Аксенов. За «Спартак» сыграли Александр Филимонов, Дмитрий Хлестов, Егор Титов, Александр Ширко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Константин Головской и Никита Баженов. Товарищеский матч закончился в пользу «Спартака» по серии пенальти 7:6.

«Химки славятся своим гостеприимством, поэтому наш город часто выбирают площадкой для проведения крупных мероприятий — в том числе спортивных состязаний. Мы приняли международный турнир „Кубок Игоря Акинфеева“. Радует, что инициатором этого турнира является губернатор Андрей Воробьев. В Химках все условия для проведения игры на высшем уровне созданы. Мы очень рады, тому что развитие спорта проводится на всей территории Подмосковья», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

В Химках в шестой раз прошел турнир начинающих звезд ведущих футбольных академий России «Кубок Игоря Акинфеева». Чемпионами стали ребята из московского «Локомотива». Серебро взял подмосковный «Мастер-Сатурн», а бронзовую медаль получили футболисты петербуржской СШОР «Зенит».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.