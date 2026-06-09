В Химках провели детский футбольный турнир с участием 28 команд
Фото - © Администрация г.о. Химки
Детский турнир «Сходня SAFETY CUP» среди команд 2017–2018 годов рождения прошел в спорткомплексе «Юность» в Химках. На поле вышли 28 коллективов из Москвы, Подмосковья и Твери, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В соревнованиях участвовали команды СШОР «Химки», которые представили школу на домашнем турнире. Юные футболисты боролись за победу, демонстрируя яркую игру и командный дух.
Почетным гостем церемонии награждения стал российский футболист, тренер Академии «Химки» Денис Колодин.
Победителями турнира стали СШОР «Тверь» среди команд 2017 года рождения и «Локомотив-Перово» среди команд 2018 года рождения.
«Спасибо тренерам, родителям, организаторам, партнерам и всем болельщикам за поддержку наших юных спортсменов. Именно такие турниры воспитывают будущих чемпионов, для которых спорт, командный дух и стремление к победе становятся частью жизни», — подчеркнула глава Химок Инна Федотова.
Организаторы отметили, что участники не только получили кубки и награды, но и приобрели игровой опыт, нашли новых друзей и укрепили уверенность в своих силах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.