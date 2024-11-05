В Химках прошло свыше 30 открытых тренировок по вольной борьбе в 2024 году

В городском округе Химки с начала года для юных жителей провели более 30 открытых тренировок по вольной борьбе. Занятия для ребят проходят на базе спортивного клуба «Альбаго». Последнюю из них посетили дети из многодетных и малообеспеченных семей в рамках проекта «Старший брат» партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тренировка включала динамичную разминку, а затем ребята осваивали ключевые приемы и технику борьбы. Все занятия проходят под руководством мастера спорта международного класса Альберта Хачатряна.

«Подобные занятия — это не только путь к спортивным достижениям, но и возможность для детей из разных семей почувствовать поддержку и обрести старших наставников, которые помогут им найти свое место в спорте», — рассказал депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова напомнила, что в прошлом году региональное отделение партии «Единая Россия» заключило соглашение о реализации проекта на территории Донецкой Народной Республики, где ребята могут бесплатно заниматься спортом. Мастера спорта и наставники из ДНР и других регионов России поделятся с ними своим опытом.

Кроме того, она отметила, что недавно в городском округе Химки провели региональный этап Всероссийского фестиваля по спортивной борьбе «Борьба в школу». По результатам спаррингов химчане стали победителями, а также серебряными и бронзовыми призерами по вольной и греко-римской борьбе. В соревнованиях приняли участие почти 200 спортсменов из 20 городов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.