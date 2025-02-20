В Химках прошли соревнования по скандинавской ходьбе

На лыжном стадионе «Снежинка» в Химках провели соревнования по скандинавской ходьбе, приуроченные ко Дню кадета. Всего в мероприятии приняли участие более 40 человек. В их числе — химчане с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» и лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Скандинавская ходьба способствует укреплению здоровья и объединяет людей, независимо от их возраста и физических возможностей», — рассказал Ченюк.

В ходе мероприятия участникам рассказали об истории кадетского движения в России — его роли в воспитании патриотизма и дисциплины. Затем химчане прошли маршруты различных дистанций на территории стадиона и завершили соревнования короткой растяжкой.

«Подобные мероприятия вдохновляют на ведение активного и здорового образа жизни, а также напоминают о важности сохранения традиций нашей страны», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Она также напомнила, что в Химках провели уже свыше 700 мероприятий: тематические уроки, лекционные и спортивные мероприятия, кинопоказы, выставки и концерты, литературные вечера, интеллектуальные игры, памятные и торжественные митинги. Такая работа направлена на объединение разных поколений жителей вокруг общих ценностей: любви к России и своему городу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.