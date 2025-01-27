В Химках прошли соревнования по авиамодельному спорту

В Химках провели кубок Московской области по авиамодельному спорту «Зимняя гонка». Спортсмены из Москвы и Подмосковья продемонстрировали мастерство в управлении кордовыми моделями самолетов. Химчане показали высокие результаты в различных категориях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В зачете среди девушек первое место заняла химчанка Сумайя Халимова. На третье место в этой же категории поднялась еще одна спортсменка из Химок — Ева Питерцева, для которой эти соревнования стали важным шагом в спортивной карьере.

Кроме того, в командном зачете Дом юных техников «Интеграл» стал бронзовым призером. Спортсменов наградили медалями и грамотами.

Соревнования проводились в классе F-2C. Управление моделями осуществлялось экипажами из пилота и механика. Участники преодолевали заранее установленное количество кругов с обязательной посадкой для дозаправки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.