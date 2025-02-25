В Химках прошли десятки спортивных мероприятий ко Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества в Химках провели десятки спортивных соревнований. Одно из них прошло в школе № 14. Для химчан провели «Веселые старты». Открыла соревнования депутат совета депутатов Юлия Мамай. Перед началом состязаний жителям рассказали историю возникновения праздника, сообщает пресс-служба администрации округа.

«День защитника Отечества — это праздник мужества, силы духа, любви к Отчизне. Важно помнить историю этого дня и подвиги Героев», — рассказала депутат Совета депутатов Юлия Мамай.

В микрорайоне Сходня на базе спортивного комплекса «Юность» провели турнир по спортивной борьбе. С приветственным словом перед участниками выступила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

«Соревнования для всех участников стали праздником спорта, здоровья и дружбы. Наши юные химчане, показали, что растет достойная смена защитников Отечества», — поделилась Олеся Климачева.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский подчеркнул, данное мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, которую реализуют в городском округе. Такая работа направлена на формирование чувства любви к своей Родине, ее истории и единству поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.