В Химках прошел турнир по мини-футболу среди детей

В поселке Лунево в Химках провели спортивный праздник. Для воспитанников луневской спортивной школы провели турнир по мини-футболу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие приняли шесть футбольных команд. По жребию каждая сборная представляла одну из центральных областей России — Московскую, Владимирскую, Тверскую, Тульскую, Ярославскую и Новосибирскую.

«Приятно видеть, что наши ребята активно участвуют в спортивных мероприятиях. Это отличная возможность проявить себя, получить игровой опыт, укрепить командный дух и просто здорово провести время», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Турнир прошел по круговой системе. Полуфинальные и финальный матчи стали настоящим зрелищем. На поле царила атмосфера единства и стремления к победе. Юные футболисты показали все, чему научились на тренировках под руководством опытных наставников.

«От всей души хочу поздравить не только победителей и призеров футбольного мини-турнира, но и участников. Ваша воля к победе, желание быть первыми заслуживает отдельного внимания. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!» — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

По итогам соревнования призовые места распределились следующим образом:

1 место — «Тульская область», капитан Степан Шинков;

2 место — «Владимирская область», капитан Тимофей Лаптев;

3 место — «Новосибирская область», капитан Григорий Урчукин.

1 июня традиционно стартовал проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого пройдет более 2 тысяч спортивно-массовых мероприятий. В теплый сезон жителей и гостей округа ждет насыщенная культурная и развлекательная программа: фестивали, концерты, ярмарки, мастер-классы и другие мероприятия различных форматов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.