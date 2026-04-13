В Химках прошел трейл «Химкинский лес. Вселенная»

Трейл стал девятым весенним кроссом в Химках. В церемонии открытия приняла участие олимпийская чемпионка Сиднея-2000, четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Ирина Привалова.

Участникам предложили четыре дистанции. Детская трасса протяженностью 1 км включала набор высоты, лесные тропинки и равнинные участки. Базовой стала дистанция 7,5 км, а маршрут на 13 км позволил оценить рельеф и природные виды. Самой сложной стала дистанция 27 км для опытных спортсменов.

Трасса проходила по холмистой местности со спусками и подъемами. Маршрут разметили красно-белой лентой и информационными табличками через каждые 50–200 м, движение организовали против часовой стрелки. На дистанциях 13 и 27 км работали пункты питания с водой и сухофруктами. Для фиксации результатов использовали электронную систему хронометража, при необходимости применяли ручной отсчет времени.

Мероприятие посетили заместитель главы Химок Владимир Князев, заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов и депутат, заслуженный работник сферы физической культуры и спорта Валентин Герасимов.

«Такие массовые забеги — это глоток свежего воздуха для города. Смотрите, сколько людей вышло на старт: и дети, и взрослые, и опытные бегуны. Здорово, что спорт объединяет поколения. Очень важно поддерживать такие инициативы», — отметил Валентин Герасимов.

Забег прошел в рамках Недели космоса в России. По словам организаторов, дата не подбиралась специально, однако совпадение с государственным праздником придало событию особую атмосферу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.