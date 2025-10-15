В Химках прошел традиционный осенний кросс

В Химках, в деревне Жигалово, прошел традиционный осенний кросс памяти детского тренера по лыжным гонкам Михаила Ивановича Князева. Участниками забега стали химчане разных возрастов. Каждый преодолел свою дистанцию: 500 метров, 1 км, 1.5 км и 3 км, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году самой юной участницей в истории соревнований стала Кира Махонькова 2023 года рождения. На соревнованиях присутствовал один из самых первых воспитанников Михаила Ивановича — Виктор Самбулов. Он рассказал гостям о выдающемся тренере и пожелал участникам удачи в забегах.

«Отрадно видеть, как спорт объединяет поколения, а память о выдающихся людях живет в сердцах молодежи. Все участники кросса — большие молодцы! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших спортивных побед!» — сказал депутат Химок Глеб Демченко.

В этом году участники также почтили память юного лыжника, футболиста и шахматиста Степы Луговкина, который трагически погиб в этом году.

