В Химках прошел товарищеский матч в честь Всероссийского дня хоккея

На лед вышли команды из Химок и Москвы. Кроме того, участникам мероприятия рассказали историю самого праздника, а также интересные факты легендарных матчей.

К мероприятию присоединился депутат совета депутатов Владимир Суслов и с видеообращением выступил муниципальный депутат Глеб Демченко.

«В России искренне и всем сердцем любят хоккей. Это одна из самых популярных и востребованных командных игр в нашей стране и во всем мире», — сказал муниципальный депутат Владимир Суслов.

Депутат совета депутатов Химок Глеб Демченко отметил, что новые победы российских хоккеистов на международной арене позволяют приобщать к спорту молодое поколение.

Он также добавил, что сейчас хоккей, как и в советское время, пользуется популярностью среди молодежи. Благодаря этому празднику сохраняются традиции и воспитывается новое поколение чемпионов.

Матч стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках, которая направлена на объединение разных поколений жителей города вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.