В Химках прошел товарищеский матч в честь Всероссийского дня хоккея
Фото - © Администрация Химки г.о.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» городского округа Химки провели товарищеский матч. Мероприятие приурочено к Всероссийскому дню хоккея, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На лед вышли команды из Химок и Москвы. Кроме того, участникам мероприятия рассказали историю самого праздника, а также интересные факты легендарных матчей.
К мероприятию присоединился депутат совета депутатов Владимир Суслов и с видеообращением выступил муниципальный депутат Глеб Демченко.
«В России искренне и всем сердцем любят хоккей. Это одна из самых популярных и востребованных командных игр в нашей стране и во всем мире», — сказал муниципальный депутат Владимир Суслов.
Депутат совета депутатов Химок Глеб Демченко отметил, что новые победы российских хоккеистов на международной арене позволяют приобщать к спорту молодое поколение.
Он также добавил, что сейчас хоккей, как и в советское время, пользуется популярностью среди молодежи. Благодаря этому празднику сохраняются традиции и воспитывается новое поколение чемпионов.
Матч стал частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках, которая направлена на объединение разных поколений жителей города вокруг общих ценностей: любви к России и к своему городу.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.
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