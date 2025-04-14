В Химках прошел массовый забег, приуроченный к 80-летию Победы

В Химках прошел трейловый забег «Химкинский рубеж», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Первый весенний марафон организовали на базе олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег включал четыре дистанции: 1,5 километра для детей, а также 6, 13 и 26 километров для взрослых участников. Для удобства и безопасности все участки трассы были размечены красно-белой лентой и специальными табличками, расположенными через каждые 50–200 метров.

Маршрут прошел по живописным тропам, холмам, лыжным трассам Химкинского лесопарка, а также в местах, где проходил оборонительный рубеж времен Великой Отечественной войны. Одной из традиционных частей забега стало возложение цветов к памятнику, расположенному на маршруте. Десятки жителей и гостей округа почтили память героев.

Весенний забег — традиционный марафон. На территории Химок он проходит девятый год подряд. Каждый сезон для соревнований готовят уникальные тематические медали. Например, в 2021 году на наградах был изображен монумент «Противотанковые ежи», в 2022 — железнодорожный мост через канал имени Москвы, в 2023 — самолет ЛА-7, а в 2024 — колесо обозрения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.