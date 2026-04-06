В Химках прошел детский турнир по футболу «Сходня SAFETY CUP»

Турнир «Сходня SAFETY CUP» прошел 6 апреля в спорткомплексе «Юность» в Химках и собрал более 250 юных футболистов из Москвы, Подмосковья, Владимира, Твери и Тулы. За матчами наблюдали депутаты и общественные деятели округа. Победителями стали команды из Домодедова и Владимира, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования объединили свыше 250 юных спортсменов. На трибунах их поддерживали родители и тренеры, а также председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Поводом для отдельного внимания стал сам спорткомплекс «Юность», который ранее капитально отремонтировали по Народной программе «Единой России».

«Мы отремонтировали комплекс в рамках Народной программы. Сегодня, глядя на эти трибуны и на то, как ребята выкладываются на поле, я понимаю: все сделали правильно. Обновленное здание стало настоящей точкой притяжения для тех, кто выбирает активный образ жизни и стремится к новым вершинам», — подчеркнул Сергей Малиновский.

По итогам матчей победу одержали футбольный клуб «Атлетик» из Домодедова и ФК «Молодежный» из Владимира. Турнир стал для участников возможностью получить игровой опыт и проявить себя.

«Энергия молодых игроков и поддержка зрителей создали настоящий спортивный настрой! Я видела, как ребята выкладывались на все сто. Они поддерживали друг друга и радовались каждому удачному моменту», — поделилась Олеся Климачева.

В ближайшее время в округе планируют запустить проект «Единая школьная лига Подмосковья». К нему присоединятся 12 школ Химок, а соревнования пройдут по четырем видам спорта, включая футбол.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.