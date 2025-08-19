В Химках прошел чемпионат по водно-моторному спорту

На территории спортивного клуба «Турист» провели чемпионат по водно-моторному спорту. Участники разных возрастных категорий соревновались за звание чемпиона Химок. Состязания объединили спортсменов из Москвы и городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Перед началом соревнований для участников провели инструктаж по теме безопасности. Мастер спорта и тренер по водно-моторному спорту Владимир Выгузов рассказал об основных правилах безопасности на воде, а также проверил трассу перед началом чемпионата.

Чемпионат провели в двух дисциплинах — в классе мотолодок RP3 и RP4. Такой транспорт развивает скорость от 60 до 130 километров в час. В соревнованиях участвовали спортсмены от 18 лет. Большинство химкинских спортсменов представили воспитанники Дома юных техников «Интеграл».

«Спортсмены выполняют несколько заездов. Участники соревнуются на трассе в форме треугольника. Результаты определяют, исходя из количества пройденных кругов и времени, за которые спортсмен преодолел дистанцию», — рассказала начальник отдела технических видов спорта Дома юных техников «Интеграл» Евгения Капралова.

По результатам состязаний, воспитанники «Интеграла» заняли призовые места. Победителем и серебряным призером соревнований стал Артемий Половинкин. Третье призовое место — у Александра Барменкова.

«Я занимаюсь водно-моторным спортом уже около 8 лет. В нашем деле очень важна выносливость, есть соревнования, где приходится ездить много часов. Необходима сила в ногах и руках, так как в случае резкого поворота, руль можно просто не удержать», — поделилась участница соревнований Саяна Дорофеева.

Чемпионат провели с целью популяризации водно-моторного спорта в Химках. Особое внимание в таких соревнованиях уделяют формированию положительного отношения к здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.