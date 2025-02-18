В Химках прошел чемпионат по конному спорту

В олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» в Химках прошел чемпионат Московской области по вольтижировке. Участники выполнили спортивные упражнения в двух программах: обязательной и произвольной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В обязательной программе спортсмены выполнили ряд упражнений по конной дисциплине. Определенное количество трюков было необходимо выполнить в строгом порядке и точной технике. Во второй программе — производной, участником предстояло продемонстрировать яркое и эмоциональное выступление. Главная задача — показать свой образ и выполнить упражнения с артистизмом. Спортсмены старших возрастов выполнили трюки на галопе, а начинающие — на шагу.

«Вольтижировка мне интересна своим разнообразием, большой творческой составляющей. Тут очень большая творческая составляющая: образы, построение программ, подбор музыки, костюмов. Большую роль играет также общение с лошадьми, ощущение партнерства с ними», — отметил спортсмен и тренер центра «Планерная», мастер-спорта международного класса Александр Стикин.

Вольтижировка — это дисциплина конного спорта, которую относят сложно-координированным. Спортсмены выполняют программы из гимнастических и акробатических упражнений, в то время, как лошадь движется по кругу шагом или галопом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.