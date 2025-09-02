В Химках пройдут всероссийские соревнования по лазер-рану

В Химках на стадионе «Родина» пройдут захватывающие всероссийский турнир по лазер-рану — уникальному виду спорта, где атлеты соревнуются в скорости и меткости. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Стрельбу проведут на огневом рубеже из лазерного пистолета по мишени. Каждая стрелковая серия будет чередоваться с беговой дистанцией.

Лазер-ран вышел из современного пятиборья. Вид спортивного многоборья сочетает в себе навыки в фехтовании, плавании, преодолении полосы препятствий, стрельбе и беге. Последние две дисциплины объединили в один комбинированный вид — «комбайн». Потом утвердили более звучное «лазер-ран».

«Для Химок проведение всероссийских соревнований по лазер-рану – это не только спортивное событие, но и возможность для горожан познакомиться с современным и динамичным видом спорта. Мы рады, что именно наш город станет площадкой для встречи сильнейших спортсменов и новых участников, которые только делают свои первые шаги в лазер-ране. Уверена, что турнир подарит зрителям яркие эмоции, а участникам – стимул к новым достижениям», – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Когда: 6 сентября

Где: стадион «Родина», улица Чкалова, 4а.

Принять участие может каждый желающий от 10 лет. Необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.