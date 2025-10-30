сегодня в 19:31

В Химках пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию

Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян пройдут в Химках с 5 по 7 ноября 2025 года. Участниками турнира станут более 400 спортсменов из России и стран СНГ, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго. Отметим, что в турнире имени Яны Егорян будут состязаться фехтовальщики из 13 регионов Российской Федерации, также из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в дисциплине «сабля».

Почетными гостями соревнований станут именитые спортсмены Никита и Дарья Нагорные, Александр Легков, Юрий Постригай, Евгений Тищенко, Юрий Борзаковский, Давит Чакветадзе, Виолетта Колобова, Роман Власов и Софья Великая.

Победители призеры соревнований получат награды из рук одной из самых титулованных саблисток России Яны Егорян.

Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян пройдут уже во второй раз в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В прошлом году турнир собрал более 250 спортсменов из 12 субъектов Российской Федерации.

Место проведения: г.о. Химки, ул. Кирова, вл. 27, Баскетбольный центр «Химки»;

Дата проведения: 5-7 ноября 2025 года.

Программа соревнований:

5 ноября:

10:00 – юноши до 15 лет, сабля (группы и Т128);

15:00 – девушки до 15 лет, сабля (группы и Т128);

6 ноября:

10:00 – юноши до 15 лет, сабля (Т64-Т8);

14:00 – девушки до 15 лет, сабля (Т64-Т8);

17:30 – церемония открытия;

18:00 – юноши и девушки до 15 лет, сабля (Т8, финалы);

7 ноября:

10:00 – юноши до 15 лет, сабля - командные соревнования;

13:00 – девушки до 15 лет, сабля - командные соревнования;

14:00 – юноши до 15 лет, сабля – командные соревнования (финалы);

16:00 – девушки до 15 лет, сабля – командные соревнования (финалы).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.