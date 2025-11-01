сегодня в 18:31

В Химках пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию

С 5 по 7 ноября в Химках пройдут традиционные Всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир под названием «Призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян» станет значимым событием для молодых фехтовальщиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участниками турнира станут более 400 спортсменов из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие даст юным спортсменам шанс проявить свое мастерство, повысить уровень подготовки и завоевать награды. Особенностью соревнований является поддержка двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, чье имя вдохновляет начинающих фехтовальщиков стремиться к большим победам.

Программа турнира включает индивидуальные и командные зачеты, групповые этапы и захватывающие финалы. Организаторы уверены, что соревнования позволят выявить новых звезд российского фехтования и внести вклад в дальнейшее развитие вида спорта в нашей стране.

Вход для болельщиков свободный.

Дата проведения: 5–7 ноября.

Место проведения: Баскетбольный центр «Химки», улица Кирова, владение 27.

Программа соревнований:

5 ноября:

10:00 — юноши до 15 лет, сабля (группы и Т128);

15:00 — девушки до 15 лет, сабля (группы и Т128);

6 ноября:

10:00 — юноши до 15 лет, сабля (Т64-Т8);

14:00 — девушки до 15 лет, сабля (Т64-Т8);

17:30 — церемония открытия;

18:00 — юноши и девушки до 15 лет, сабля (Т8, финалы);

7 ноября:

10:00 — юноши до 15 лет, сабля — командные соревнования;

13:00 — девушки до 15 лет, сабля — командные соревнования;

14:00 — юноши до 15 лет, сабля — командные соревнования (финалы);

16:00 — девушки до 15 лет, сабля — командные соревнования (финалы).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.