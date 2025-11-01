В Химках пройдут Всероссийские соревнования по фехтованию
Фото - © Администрация г.о. Химки
С 5 по 7 ноября в Химках пройдут традиционные Всероссийские соревнования по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет. Турнир под названием «Призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян» станет значимым событием для молодых фехтовальщиков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Участниками турнира станут более 400 спортсменов из разных регионов России и стран СНГ. Мероприятие даст юным спортсменам шанс проявить свое мастерство, повысить уровень подготовки и завоевать награды. Особенностью соревнований является поддержка двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, чье имя вдохновляет начинающих фехтовальщиков стремиться к большим победам.
Программа турнира включает индивидуальные и командные зачеты, групповые этапы и захватывающие финалы. Организаторы уверены, что соревнования позволят выявить новых звезд российского фехтования и внести вклад в дальнейшее развитие вида спорта в нашей стране.
Вход для болельщиков свободный.
Дата проведения: 5–7 ноября.
Место проведения: Баскетбольный центр «Химки», улица Кирова, владение 27.
Программа соревнований:
5 ноября:
- 10:00 — юноши до 15 лет, сабля (группы и Т128);
- 15:00 — девушки до 15 лет, сабля (группы и Т128);
6 ноября:
- 10:00 — юноши до 15 лет, сабля (Т64-Т8);
- 14:00 — девушки до 15 лет, сабля (Т64-Т8);
- 17:30 — церемония открытия;
- 18:00 — юноши и девушки до 15 лет, сабля (Т8, финалы);
7 ноября:
- 10:00 — юноши до 15 лет, сабля — командные соревнования;
- 13:00 — девушки до 15 лет, сабля — командные соревнования;
- 14:00 — юноши до 15 лет, сабля — командные соревнования (финалы);
- 16:00 — девушки до 15 лет, сабля — командные соревнования (финалы).
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.
«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.