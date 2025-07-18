В Химках пройдут соревнования по мотокроссу

26 июля в Химках состоится важное событие спортивного мотосезона 2025 года — лично-командные соревнования по мотокроссу. На трассе встретятся спортсмены секции мотоциклетного спорта Дома юных техников «Интеграл» и мотоциклисты из других подмосковных городов. Увидеть гонки своими глазами могут все желающие. Турнир начнется в 10:00 на трассе Старбеево (улица Ленина, вблизи дома №1Г), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Спортсмены от 10 до 25 лет преодолеют сложную трассу в борьбе за победу. Соревнования пройдут в два заезда: первыми стартуют юные гонщики в классах мотоциклов 65 и 85 куб. см, затем — юниоры в классах 125 куб. см.

Вход на мероприятие открытый.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.