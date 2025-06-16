В Химках пройдет открытый футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

С 17 по 20 августа в Химках состоится традиционный детский футбольный турнир Кубок Игоря Акинфеева. За главный трофей сразятся команды из ведущих академий страны, а также спортсмены из СНГ и новых регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матчи пройдут на стадионах «Новые Химки» и «Арена Химки». В борьбе за главный трофей сразятся 20 детских команд из России и других стран. В программе турнира также запланированы соревнования по киперболу и кипербаттлу.

Первый «Кубок Игоря Акинфеева» прошел в 2018 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторами турнира также стали министерство физической культуры и спорта Московской области, фонд развития футбола «Страна Футбола», а также федерация футбола Московской области.

Всего этим летом в Подмосковье пройдет более 2 тысяч спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, 1 июня традиционно стартовал проект «Лето в Подмосковье». В теплый сезон жителей и гостей округа ждет насыщенная культурная и развлекательная программа: фестивали, концерты, ярмарки, мастер-классы и другие мероприятия различных форматов. Каждый сможет найти себе занятие по душе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.