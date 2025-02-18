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В Химках пройдет чемпионат по авиамодельному спорту

В преддверии Дня защитника Отечества в Химках проведут чемпионат округа по авиамодельному спорту. Состязания пройдут в классе гоночных мультироторных моделей F-9U на базе филиала «Ракетно-космической техники» Московского авиационного института. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дисциплина F-9U или дрон-рейсинг — это гоночные соревнования FPV-квадрокоптеров небольших размеров на специально оборудованных трассах. Участникам предстоит преодолеть все преграды и пройти через специальные чек-поинты — подсвеченные участки трассы, при этом развив максимальную скорость.

Гонщики будут управлять устройствами с помощью специальных очков виртуальной реальности, а также пульта дистанционного управления — контроллера.

Стать зрителем захватывающих спортивных состязаний сможет каждый. Торжественное открытие проведут 22 февраля в 11:00, по адресу: улица Репина, 3. Вход — свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.