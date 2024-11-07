В Химках проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы Яны Егорян

Саблисты из 12 субъектов РФ принимают участие в первом Всероссийском турнире по фехтованию среди юношей и девушек до 15 лет на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян, который проходит в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Мы очень рады, что первый Всероссийский турнир Яны Егорян проходит в Подмосковье. Он собрал свыше 250 спортсменов. Мы планируем его расширять, каждый год будем делать эти соревнования еще более масштабными, более статусными. Считаю, что на сегодняшний день в России это лучшие детские соревнования по фехтованию на саблях. Спасибо всем, кто приехал», — прокомментировал министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

​Подмосковье на турнире представили 60 спортсменов из шести городских округов: Химки, Долгопрудный, Лобня, Мытищи, Истра и Раменский.

​«У нас сегодня проходят всероссийские соревнования по фехтованию на саблях среди юношей и девушек до 15 лет. Они организованы, в первую очередь, для популяризации фехтования, потому что все-таки олимпийских чемпионов знают. В результате у нас получился очень крутой турнир. К нам приехали спортсмены из самых разных уголков нашей страны. Все они активно выступают, показывают свое мастерство. Поэтому хочется отметить, что уровень соревнований очень высокий. Я безумно счастлива, что могу продолжить тот путь, который сама когда-то проходила маленьким ребенком», — поделилась эмоциями Яна Егорян.

​В качестве почетных гостей торжественную церемонию открытия турнира посетили: олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, олимпийский чемпион по гребле на байдарках Юрий Постригай, серебряный призер Олимпиады, российский пловец Александр Красных, многократный призер чемпионатов мира и Европы по фехтованию на рапирах Диана Яковлева и призер Олимпийских игр, восьмикратный чемпион мира по фехтованию на саблях Алексей Якименко.

​Первые всероссийские соревнования по фехтованию на саблях на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян проходят с 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки» одноимённого городского округа.

Данный турнир является первым этапом гран-при «Россия, Дружба, Фехтование». Серия будет состоять из 4 этапов, каждый из которых пройдет в разных городах России. По итогам гран-при будут определены восьмерки лучших саблистов и саблисток в возрасте до 15 лет со всех уголков России.

​Мероприятие проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Соревнования по фехтованию на призы Яны Егорян впервые проводились в 2021 году и имели муниципальный статус.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.