В Химках отпраздновали День зимних видов спорта

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» в Химках провели патриотическое мероприятие, посвященное Дню зимних видов спорта. Его участниками стали воспитанники хоккейного отделения, их родители и тренеры, а также лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк, сообщает пресс-служба администрации округа.

«День зимних видов спорта — это прекрасная возможность собрать вместе тех, кто любит физическую культуру. Это также отличный шанс продвигать здоровый и активный образ жизни», — подчеркнул Егор Ченюк.

Также гости мероприятия узнали о выдающихся спортсменах из Химок — их достижениях на Олимпийских играх и чемпионатах мира. В их числе — Анфиса Резцова, Кристина Резцова, Владимир Крутов и Виктор Полупанов.

В финале мероприятия состоялось вручение значков ГТО воспитанникам хоккейного отделения ФОК «Новатор».

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