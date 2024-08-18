В Химках открыли «VI Кубок Игоря Акинфеева»

В борьбе за главный трофей принимают участие 20 команд, в том числе и коллективы из новых регионов России и стран СНГ,

«В Подмосковье стартовал один из ведущих детских футбольных турниров в России. Идея его проведения принадлежит губернатору Московской области Андрею Воробьеву и самому Игорю Акинфееву. Шесть лет назад всё начиналось с небольших локальных соревнований, а сегодня в них участвует большинство ведущих детских футбольных академий, а также гости из сильнейших школ Казахстана и Узбекистана. Мы рады поприветствовать команды из Крыма, Донецка и Луганска, которые впервые принимают участие в Кубке Акинфеева. Надеюсь, что участие этих команд станет доброй традицией. С каждым годом уровень турнира растёт, он становится ещё более популярным», — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренова.

Среди участников турника есть команды-новички: «Кайрат» (Алма-Ата), «Пахтакор» (Ташкент), «Заря» (Луганск), «Шахтёр» (Донецк) и «Академия футбола Крыма» (Евпатория).

«Нашему турниру уже шесть лет. Я очень счастлив, что с каждым годом нам удаётся придумать что-то новое, привлечь ещё больше детских команд, не только сохранять, но и наращивать уровень конкуренции. В этом году в соревнованиях понимают участие рекордное количество команд — 20. Мне самому безумно интересно следить за игрой ребят. Сложно даже выделить фаворитов, уверен, что интрига будет сохраняться до финальных матчей», — прокомментировал Игорь Акинфеев.

Кроме классического футбольного турнира спортсменов ждут две традиционные игровые дисциплины: кипербол и кипербатл. Кипербол — это авторский формат, разработанный лично Игорем Акинфеевым и его командой, а кипербатл представляет собой захватывающий челлендж в формате серии пенальти, в котором участвуют только вратари.

Финал Кубка, а также церемония награждения и гала-матч с участием легенд ПФК ЦСКА и ФК «Спартак» состоятся на стадионе «Родина» в Химках 21 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость Ледового дворца в Воскресенске, так как в округе очень популярен хоккей.

«Обращаю ваше (глава Минспорта Подмосковья Дмитрий Абаренов — ред.) внимание, что при поддержке федерального министерства спорта поддержан ряд объектов, в частности, воскресенский большой Ледовый дворец», — сказал Андрей Воробьев.