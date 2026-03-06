В Химках определили чемпионов Школьной лиги по баскетболу 3х3

Финал Химкинской школьной лиги по баскетболу 3х3 прошел 5 марта в баскетбольном центре «Химки». Победителей среди юношей и девушек наградили глава округа, депутаты и известные спортсмены, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Решающие матчи состоялись на профессиональной арене баскетбольного центра «Химки». Старт играм дали глава города Инна Федотова, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, депутат Валентин Герасимов.

«Наш городской округ неразрывно связан с баскетболом. Химки известны своими командами и их громкими победами не только в России, но и на мировом уровне. В округе открыто множество современных школьных, парковых и дворовых площадок, чтобы привлекать молодежь в этот вид спорта», — отметил Валентин Герасимов.

Почетными гостями турнира стали чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс», бронзовый призер Олимпийских игр Тимофей Мозгов и телекомментатор Дмитрий Губерниев.

«Школьная лига в Химках собирает ребят со всего округа, а лучшие команды поедут представлять муниципалитет на областном этапе. В этом зале играют профессиональные клубы и сборная страны, и выйти на эту площадку для молодежи — это здорово», — рассказал Дмитрий Губерниев.

По итогам финальных встреч среди девушек первое место заняла школа №29, второе — школа «Триумф», третье — школа «Лига первых». У юношей победу одержала школа «Триумф», серебро завоевал лицей №10, бронзу — Аэрокосмический лицей.

Химкинская школьная лига входит в Единую школьную лигу Подмосковья. Проект инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым и стартовал в октябре 2024 года. В рамках соревнований школьники также выступают в футзале, волейболе и шахматах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.