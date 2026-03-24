В Химках наградили победителей Суперлиги Подмосковья

Суперлига Подмосковья — масштабный проект по популяризации здорового образа жизни и массового спорта. В течение сезона в регионе проходят соревнования по бегу, ходьбе, плаванию, лыжным гонкам и велоспорту.

Проект открыт для всех желающих — в нем участвуют как любители, так и опытные спортсмены. Суперлига объединяет тысячи жителей Подмосковья разных возрастов и уровня подготовки.

«Проект действительно популяризирует массовый спорт в регионе, дает возможность проявить себя жителям Подмосковья любого возраста. Новый сезон забегов уже скоро — не упустите шанс попробовать свои силы, зарядиться энергией и стать здоровее», — отметила депутат партии «Единая Россия» Надежда Смирнова.

Она подчеркнула, что участие в соревнованиях помогает поддерживать активный образ жизни.

Организаторы объявили о старте нового сезона забегов. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://runningmr.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.