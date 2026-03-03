В Химках 5 марта пройдет кубок Школьной лиги по баскетболу 3х3

Кубок по баскетболу 3х3 Химкинской школьной лиги состоится 5 марта в баскетбольном центре «Химки» на улице Кирова. В турнире примут участие лучшие команды городских школ, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования начнутся в 16:00 на площадке БЦ «Химки» по адресу: улица Кирова, 27. Вход для зрителей свободный.

Среди юношей в матче за третье место сыграют школа №29 и Аэрокосмический лицей. В финале встретятся школа «Триумф» и лицей №10. У девушек за бронзу поборются школа «Лига Первых» и лицей №10, а в финале сыграют школа «Триумф» и школа №29.

«Химкинская школьная лига — часть Единой школьной лиги Подмосковья. Проект инициирован губернатором Московской области Андреем Воробьевым и стартовал в октябре 2024 года. В рамках лиги школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3х3 и шахматах. В нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это в совокупности с такими соревнованиями создает условия для привлечения молодежи в спорт и достижения высоких результатов», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

В администрации отметили, что в округе продолжают развивать школьный спорт и расширять возможности для регулярных тренировок и соревнований.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.