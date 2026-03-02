В Химках 3 марта пройдет плей-офф школьной лиги по волейболу

Плей-офф по волейболу среди девушек в рамках Химкинской школьной лиги пройдет 3 марта в спортивном комплексе «Родина» в Химках. Игры 1/4 финала состоятся с 9:00 до 14:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Матчи четвертьфинала примет спортивный комплекс «Родина» по адресу: улица Чкалова, 4а. За выход в полуфинал поборются лицей №10 и школа №20, школа «Лига Первых» и лицей №7, школа №31 и школа «Триумф», а также аэрокосмический лицей и гимназия №23. Участники полуфинала определятся по итогам этих встреч.

Итоги группового этапа можно посмотреть по ссылке: https://t.me/KhimkiSchool_liga/1141.

Химкинская школьная лига является частью Единой школьной лиги Подмосковья. Проект инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев, он стартовал в октябре 2024 года. Школьники соревнуются в футзале, волейболе, баскетболе 3×3 и шахматах.

Актуальная информация о расписании, результатах и статистике публикуется в официальных сообществах лиги:

https://t.me/KhimkiSchool_liga

https://vk.com/khimkischool_liga

https://max.ru/id5047041467_gos

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.