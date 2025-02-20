В Химках 22 февраля пройдет шахматный турнир

В Доме культуры «Лунево» в Химках состоится открытый турнир по быстрым шахматам. В рамках мероприятия для участников также проведут образовательную лекцию и расскажут о начале проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Шахматы — это многовековая игра, которая развивает умение планировать свои действия на несколько ходов вперед и принимать решения», — сказал депутат совета Депутатов Глеб Демченко.

Перед началом турнира организаторы расскажут участникам о значении специальной военной операции для России и важности поддержки военнослужащих. Турнир проведут 22 февраля в 12:00 по адресу: поселок Лунево, дом 20.

«Турнир — это возможность объединить интеллектуальное развитие с формированием гражданской ответственности», — отметила лидер Движения общественной поддержки Ольга Кириллова.

Она также напомнила, что с начала июля 2024 года в округе реализуют масштабную общественную программу. Так, для жителей проводят различные мастер–классы, открытые уроки и кинопоказы, спортивные соревнования и состязания, культурные события, а также встречи с участниками СВО и ветеранами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.