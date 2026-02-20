В Химках 21 февраля пройдет Масленичный забег

Масленичный забег организует 21 февраля в парке Толстого беговое сообщество Khimkirunbar в Химках. Сбор участников назначен на 8:45 у фонтана, старт — в 9:00, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздничный забег посвятят Масленице. Участникам предлагают пробежать дистанцию в народных образах — в валенках, платках и других тематических атрибутах. После финиша гостей ждут блины, горячий чай и фотосессия.

«Блины, баранки, валенки, платки — давайте раскрасим этот черно-белый мир в самые сочные цвета! Будет весело, шумно, вкусно и невероятно красиво!» — заявили организаторы.

Организацией занимается беговое сообщество Khimkirunbar, которое объединяет более 200 жителей округа. Занятия проходят бесплатно и подходят в том числе для семей с детьми. Забеги проводят каждую неделю, возрастных ограничений нет. Предварительная регистрация не требуется.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.