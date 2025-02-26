В Химках 2 марта проведут первенство ЦФО по авиамодельному спорту

В Химках проведут первенство Центрального федерального округа в классе F-2D — одно из крупнейших соревнований для юниоров по авиамодельному спорту. На состязаниях выступят сильнейшие команды Москвы и Подмосковья. От Химок в соревнованиях примут участие воспитанники Дома юных техников «Интеграл» и Авиамодельного спортивного клуба Московского авиационного института. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам предстоит сразиться в «воздушных боях». На специально оборудованной площадке соперники будут соревноваться в управлении моделью самолета при помощи тонких металлических тросов. Главная задача — отрубить бумажную ленту, закрепленную на модели противника, при этом сохранить собственную. Такое задание требует от пилота быстрой реакции и тактических решений, поскольку самолеты летают со скоростью до 150 км/ч.

Стать зрителем динамичных состязаний сможет каждый. Торжественное открытие проведут уже в это воскресенье, 2 марта в 11:00 по адресу: улица Лавочкина, дом 7.

Ранее в Химках прошел чемпионат по авиамодельному спорту в классе гоночных мультироторных моделей F-9U. Мероприятие провели с целью популяризации авиамодельного спорта в округе, привлечения молодежи к техническому творчеству.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.