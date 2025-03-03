В Гжельском шахматном клубе Раменского округа состоялся праздничный блиц-турнир

Он был посвящен Дню защитника Отечества и 80-летию Великой Победы.

В турнире состязались шахматисты разных возрастов — от юных спортсменов до опытных мастеров, приехавших из Москвы, Подмосковья и Рязани. Участники турнира имели возраст от семи до семидесяти семи лет.

Торжественную программу, посвященную патриотическому празднику, открыл постоянный гость — ветеран боевых действий, отставной майор Михаил Ермолаев. Михаил Викторович поделился историей возникновения праздника 23 февраля и преподнес клубу ценный подарок — собрание литературы о шахматах.

В рамках турнира с контролем «3+2» состоялось 13 раундов. Победу одержал девятилетний Лев Болотин из Воскресенска, его наставником является А. Афанасьев. В упорной борьбе за второе место Валерий Шалупов из города Электроугли (тренер К. Гуртовой) сумел завоевать серебро, а бронза досталась Даниилу Кочубею из Видного (тренер Н. Фризюк).

В возрастной группе «Дети 2015 года рождения и младше» победу одержал восьмилетний москвич Илья Османов (тренер Н. Фризюк), а среди девочек наибольшего успеха добилась семилетняя Вера Барсукова из Раменского (тренер С. Гагаринов).

Турнир подан на обсчет рейтинга Федерации шахмат России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.