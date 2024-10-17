В Госдуме заявили об изменениях в руководстве российского спорта

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что изменения в руководстве российского спорта направлены на его развитие и укрепление, а также обусловлены новыми задачами и перспективами. Он отметил, что впереди предстоит выполнить значительный объем работы для продвижения спортивной сферы, сообщает NEWS.ru .

В стране появились новое Министерство спорта и обновленный комитет в Госдуме, а также создаются фонды и новые управленческие структуры. Существенные изменения коснутся законодательства о спорте.

Впервые за долгое время наблюдается увеличение бюджета на спортивные нужды, что открывает новые горизонты и ставит перед специалистами новые задачи. Свищев подчеркнул, что работа будет проводиться в новом формате.

«Впервые за многие годы увидели увеличение бюджета на спорт. Появились другие перспективы и поставленные перед нами задачи. Все будет по-новому. Есть огромная работа, которую необходимо решить», — прокомментировал парламентарий.

Кроме того, депутат отметил, что не располагает информацией о возможной кандидатуре Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России, но слышал множество слухов о других претендентах.