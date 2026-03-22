В ФСК «Заречье» состоялся открытый турнир по бальным танцам

22 марта в Подольске на базе ФСК «Заречье» в микрорайоне Климовск собрались более 150 танцоров, чтобы побороться за звание «Победителей» «Кубка Спортданс» Открытой Федерации спортивного танца, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования объединили как самых маленьких дебютантов, так и опытных спортсменов в профессиональных категориях, а в начинающих категориях принимали участие как пары, так и солисты.

На паркет вышли представители танцевальных клубов Подольска и других близлежащих муниципалитетов.

Программа соревнований была разделена на несколько отделений, учитывающих возраст и уровень подготовки участников — от 3 до 18 лет.

В первом отделении выступили самые юные воспитанники клуба в возрасте трех лет. Под руководством тренеров малыши показывали упрощенные танцевальные элементы.

Во втором и третьем отделениях соревновались дети от 4 лет и старше, уже самостоятельно исполняющие сложные программы без подсказок наставников. Финальный блок представили профессиональные категории — от «Ювеналов» до «Молодежи». Танцоры в эффектных костюмах, расшитых камнями и блестками, демонстрировали высочайший класс исполнения и артистизм.

Соревнования проходили по двум классическим программам:

1. Европейская: вальс, танго, венский вальс, фокстрот и квикстеп.

2. Латиноамериканская: ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль и джайв.

Для начинающих спортсменов в программу были включены специальные детские дисциплины — полька и диско, которые помогают ребятам освоить базовую ритмику перед переходом в профессиональный спорт. Согласно регламенту федерации, каждый танец длился полторы минуты, в течение которых пары должны были максимально проявить свою технику и выносливость.

«Наш турнир — это возможность увидеть весь путь танцора: от робких шагов трехлетнего ребенка до уверенных и техничных выступлений молодежи. Это не просто спорт, это искусство, которое воспитывает характер и чувство прекрасного», — говорит главный судья «Кубка Спортданс», судья Всероссийской категории, руководитель ТСК «Спортданс» Г.о. Подольск Анна Щукина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.