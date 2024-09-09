В ФСК «Заречье» округа Подольск отметили открытие спортивного сезона

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В микрорайоне Климовск Подольска в физкультурно-спортивном комплексе «Заречье» прошел праздник «День открытых дверей», посвященный открытию спортивного сезона 2024–2025 гг. На него пришло около 300 жителей вместе с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственным словом выступил директор МБУ ФСК «Заречье» Александр Дудкин. Он отметил, что в текущему отремонтировали систему освещения на территории стадиона ФСК «Заречье» и спортивных площадок.

Показательные выступления провели воспитанники секций дзюдо, спортивных танцев, детской гимнастики, спортивной акробатики и бокса.

Воспитанники секции « Пулевая стрельба» продемонстрировали сборку и разборку автомата Калашникова на скорость.

Родители смогли пообщаться с тренерами и сразу же записать детей в секции.

Для занятий в секциях нужны: медицинская справка, полис, свидетельство о рождении (паспорт), СНИЛС, а также паспорт и СНИЛС родителя (законного представителя) ребенка.

Чтобы начать ходить в секцию, после встречи с тренером, нужно подать заявку на портале «Спорт Подмосковья» и получить одобрение в течении трех дней, затем заполнить анкету и заключить договор у тренера.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.