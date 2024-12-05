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В фитнес-фестивале Богородского округа приняли участие около 180 человек

С 3 по 5 декабря в Богородском округе проходил фитнес-фестиваль «Спорт в каждую семью» среди детей старшего, дошкольного, младшего школьного возраста и родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Старт спортивному празднику был дан 3 декабря в стенах центра образования № 4.

4 декабря в центре образования «Старокупавинский лицей» прошел второй день муниципального фитнес-фестиваля для воспитанников и обучающихся Богородского округа. Он проходит в рамках регионального проекта «Предшкола — стандарт детского сада». Команды представили номера в различных направлениях.

Участие приняли около 180 человек.

5 декабря воспитанники соревновались в центре образования № 1.

Фитнес-фестиваль сплотил ребят и взрослых, не оставив никого равнодушным. Спортивный дух зарядил всех участников бодростью, оптимизмом и весельем.

Ребята продемонстрировали свои навыки в таких дисциплинах, как ритмическая гимнастика, классическая аэробика, степ-аэробика, фитбол-гимнастика и черлидинг.

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