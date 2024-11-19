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В фестивале по плаванию в Кашире приняли участие более 60 школьников

15 ноября в бассейнах Дворца спорта «Юбилейный» спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева и «Олимп» спортшколы «Кашира» состоялся фестиваль по плаванию «Проплыви на норматив!» среди сборных команд 9 и 10 классов средних школ городского округа Кашира с одновременным выполнением норматива комплекса ВФСК ГТО по плаванию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свои команды направили школы № 2, 4, 7, и 9. Всего 61 человек. В программе: плавание на 50 метров вольным стилем, старт любой.

Перед началом соревнований начальник центра ГТО Николай Гайворонский рассказал участникам о знаках ГТО, когда они присваиваются после выполнения норматива и пожелал успехов и удачи.

Лучшие результаты дня показали:

бассейн «Юбилейный»: Алевтина Недовесова (школа № 4), Матвей Суслов (школа № 7);

бассейн «Олимп»: Арина Калужская и Даниил Баранов (оба школа № 2).

После подведения результатов команда-победитель будет награждена кубком и грамотой администрации городского округа Кашира, команды-призеры грамотами, призеры личного первенства среди 9 и 10 классов грамотами и медалями.

Судейство осуществляли сотрудники спортклуба «Кашира» им. Н. П. Елисеева и спортшколы «Кашира», главный судья — методист учебно-методического центра Татьяна Кудрявцева.

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