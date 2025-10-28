В Эр-Рияде открылось мирового первенство спасателей с участием команды России

Российские спасатели выступают на чемпионате мира в Саудовской Аравии

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла церемония открытия чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, в которой принимают участие мужская и женская сборные России, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Выступая под российским флагом, они не просто борются за медали, а с честью защищают престиж страны на международной арене», — подчеркнул глава российского спасательного ведомства Александр Куренков, обращаясь к спортсменам.

В ходе церемонии открытия XX чемпионата мира среди мужчин и XI первенства среди женщин было заявлено о участии сборных из 14 стран, которые будут соревноваться в различных дисциплинах пожарно-спасательного многоборья.

Российские спортсмены традиционно считаются одними из фаворитов соревнований, имея в своем активе многочисленные награды предыдущих мировых первенств.