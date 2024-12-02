В Электростали состоялся турнир по спортивной борьбе

В Электростали прошел традиционный лично-командный турнир по спортивной борьбе (греко-римская) в честь тренера И. А. Попкова и двукратного чемпиона первенства СССР Н. Г. Сапрыкина. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из различных населенных пунктов: городского округа Богородский, г. о. Электрогорск, г. о. Мытищи, сельского поселения Большое Буньково, поселка Красный Электрик и г. о. Электросталь. Более 60 участников боролись за медали в своих весовых категориях.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» продемонстрировали следующие достижения в личном зачете: Константин Богданов (до 44 кг) — 1 место, Дмитрий Павлов (до 92 кг) — 2 место, Самвел Головатенко (до 35 кг) — 3 место, Никита Суди (до 52 кг) — 3 место, Давид Карапетян (до 57 кг) — 3 место, Виктор Постников (до 68 кг) — 3 место, Артем Бабанев (до 85 кг) — 3 место, Михаил Павлов (св. 100 кг) — 3 место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.