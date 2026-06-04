В Электростали провели забег «Бегущая книга – 2026»

Интеллектуальный забег «Бегущая книга – 2026» прошел 3 июня в Электростали. В акции приняли участие 18 команд, для которых подготовили тематический квест и конкурсные испытания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ежегодная акция состоялась в городском округе в седьмой раз. В 2026 году программу посвятили Году единства народов России, 225-летию со дня рождения автора «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля и 30-летию топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Старт забегу дали у Центральной городской библиотеки имени К. Г. Паустовского. Участники прошли квест «Собирал человек слова», посвященный истории Электростали и народным названиям, которые сохранились в речи жителей. В финале команды собирали цитату Владимира Даля о русском языке из слов, полученных за правильно выполненные задания.

Первое место заняла команда лицея № 7. Второе место разделили лицей № 14 и Электростальский колледж, третье — команда АО «МСЗ». Церемонию награждения провел депутат городского совета, директор по капитальному строительству и реконструкции АО «МСЗ» Сергей Дулев. Все участники получили дипломы и памятные подарки от Машиностроительного завода.

Организаторами выступили МУ «Централизованная библиотечная система» и АО «Машиностроительный завод» при поддержке управления по культуре и делам молодежи администрации городского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям.

«В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.