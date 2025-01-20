В Электростали прошло первенство Московской области по шашкам

18 и 19 января в Шахматно-шашечном клубе «Диагональ» МБУ «Мир спорта „Сталь“ и в Молодежном центре городского округа Электросталь прошло первенство Московской области среди юношей и девушек по шашкам, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В нем приняли участие около 100 спортсменов из десяти муниципальных образований. Ребята разных возрастных групп боролись за титул, показывая не только высокие результаты, но и настоящую спортивную этику, уважение к соперникам и стремление к победе.

Электростальские спортсмены отлично выступили на соревнованиях, показав хороший уровень подготовки. По итогам игр первое место заняла Ситора Абдухаликова, третье место заняли Андрей Тулик и Михаил Коротков.

В командном зачете городской округ Электросталь занял третье место, в составе выступили Ситора Абдухаликова, Андрей Тулик, Михаил Чурилин, Матвей Соломин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.