В рамках проекта «Сетевой педагогический класс» на базе гимназии № 4 в Электростали прошло образовательное мероприятие «Педагогическая спартакиада». В нем приняли участие команды учащихся психолого-педагогических классов из школ города, сообщает пресс-служба администарции горокруга.

С приветственным словом выступили: кандидат педагогических наук, начальник управления образования администрации г. о. Электросталь Московской области Елена Ивановна Митькина, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой математики и экономики ГГТУ Надежда Алексеевна Каменских, а также кандидат сельскохозяйственных наук, директор ресурсного центра педагогического образования Московской области Ольга Степановна Мишина.

Разделившись на команды, учащиеся отправились в увлекательное путешествие по различным профессиональным трекам. Они выполняли практические задания и участвовали в творческих конкурсах, что позволило им не только продемонстрировать свои таланты, но и развить навыки командной работы, преодолевая трудности и обмениваясь идеями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.