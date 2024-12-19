Фото - © Управление по физической культуре и спорту Администрации г.о. Электросталь

сегодня в 12:58

В Электростали прошли соревнования первенства России по индорхоккею

В Электростали в спортивном зале «Нео — Спорт Центр» прошли соревнования первенства России по индорхоккею среди юношей 13 — 18 лет. В соревнованиях приняли участие восемь команд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сборная Московской области под руководством тренера-преподавателя Голованова Михаила Михайловича одержала уверенную победу и стала победителем соревнований. В составе команды выступили семь обучающихся комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь».

Так же учащиеся электростальской спортивной школы в составе школьной команды стали бронзовыми призерами первенства. Тренер — Голованов Михаил Михайлович.

Во время чествования призеров первенства девяти учащимся комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь» были вручены знаки министерства спорта Московской области «Спортивная доблесть» за победу в XII летней спартакиаде учащихся России по хоккею на траве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.