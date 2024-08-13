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В Электростали прошел зональный турнир по русским шашкам и шахматам

В Электростали прошел зональный турнир по русским шашкам и шахматам, передает пресс-служба администрации городского округа.

В соревнованиях приняло участие 52 долгожителя из двенадцати городов Подмосковья

Самым возрастным участником стал Анатолий Осипович Рябин из Электростали, которому исполнилось 87 лет.

Финал чемпионата состоится 18 сентября в Ступине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.