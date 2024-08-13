В Электростали прошел зональный турнир по русским шашкам и шахматам
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В Электростали прошел зональный турнир по русским шашкам и шахматам, передает пресс-служба администрации городского округа.
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Самым возрастным участником стал Анатолий Осипович Рябин из Электростали, которому исполнилось 87 лет.
Финал чемпионата состоится 18 сентября в Ступине.
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