В Электростали прошел забег им С. И. Золотухи

Забег был приурочен ко Дню работника атомной промышленности.

Савва Золотухин — Герой социалистического труда и человек, внесший неоценимый вклад в становление и развитие предприятия и Электростали. Он являлся легендарным директором завода № 12 (ныне Машиностроительный завод; АО «МСЗ», входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ»). Золотухин возглавлял его на протяжении 20 лет (с 1959 по 1979 годы).

В мероприятии участвовали около 300 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов Московской области. Соревнования проходили в различных возрастных категориях на дистанциях от 2 до 10 км.

Лучшие спортсмены получили награды от управления физической культуры и спорта администрации городского округа Электросталь, а также призы от АО «МСЗ».