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В Электростали прошел турнир по дзюдо, посвященный Году защитника Отечества

В Доме физкультуры прошел традиционный турнир по дзюдо, посвященный героям-жителям г. Электросталь и Году Защитника Отечества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие 124 юноши 2008-10 гг. р. из Московской, Владимирской, Калужской, Тверской, Рязанской, Тульской областей и г. Москвы.

Ребята показали зрелищную и бескомпромиссную борьбу.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам «Электросталь» всегда уверенно выступают на домашнем татами и показывают высокие результаты. Победителями турнира в этом году стали: Курбан Ганиев (в/к 46 кг), Максим Чакир (в/к 50 кг), Федор Горбунов (в/к 55 кг), Михаил Афанасье (в/к 73 кг), Зураб Турманидзе (в/к 81 кг). Серебряные медали завоевали Илья Усачев (в/к 60 кг) и Данила Баринов (в/к 66). Третьи места заняли Даниил Доброхотов (в/к 46 кг), Никита Михайлов (в/к 60 кг) и Тимур Минаков (в/к 90 кг).

В рамках турнира был организован благотворительный взнос в поддержку участников СВО, все собранные средства перечислялись в фонд «Искры добра».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.