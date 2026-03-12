В Электростали определили победителей Школьной лиги

Муниципальный этап Школьной лиги по баскетболу 3×3 и волейболу среди девушек завершился 11 марта в Электростали. Победители представят округ на региональном этапе в апреле в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир прошел в атмосфере честной и напряженной борьбы. Участницы продемонстрировали высокий уровень физической подготовки и слаженную командную игру. Соревнования подтвердили активное развитие школьного спорта в округе.

В баскетболе 3×3 первое место заняла команда гимназии «Новое поколение», завоевав золото. Серебро получила школа № 15, бронзу — школа № 22.

В волейболе победителем стала команда школы № 15. Второе место занял лицей № 7, третье — школа имени В.Д. Корнеева. Победители муниципального этапа выступят на региональных соревнованиях, которые пройдут в апреле в Балашихе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Балашихе обновили крупнейший в округе спортивный комплекс «Орион». Глава региона посетил микрорайон Железнодорожный, чтобы пообщаться с тренерами и юными спортсменами.

«Хочу поблагодарить тренеров, всех, кто занимается с детьми. Мы ценим этот труд. Сейчас в спорткомплексе тренируется почти 1,5 тыс. человек. Рассчитываем, что после всех работ в среднем его будут посещать свыше 3 тыс. ежедневно», — заявил Воробьев.